сегодня



Новое видео SIGNS OF THE SWARM



"Hymns Ov Invocation", новое видео группы SIGNS OF THE SWARM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Absolvere, выходящего 24 сентября на Unique Leader:



"Hymns Ov Invocation"

"Boundless Manifestations"

"Dreaming Desecration"

"Totem"

"Nameless"

"Absolvere"

"Revelations Ov A Silent King"

"Hollow Prison" (Feat. Alex Erian of Despised Icon)

"Blood Seal"

"Death Whistle"







+0 -0



просмотров: 127