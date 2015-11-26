Обучающее видео SIGNS OF THE SWARM

SIGNS OF THE SWARM опубликовали видео, в котором демонстрируют исполнение на гитаре композиции "Boundless Manifestations". Эта песня взята из альбома Absolvere, выпущенного 24 сентября на Unique Leader:
"Hymns Ov Invocation"
"Boundless Manifestations"
"Dreaming Desecration"
"Totem"
"Nameless"
"Absolvere"
"Revelations Ov A Silent King"
"Hollow Prison" (Feat. Alex Erian of Despised Icon)
"Blood Seal"
"Death Whistle"
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