Обучающее видео SIGNS OF THE SWARM



SIGNS OF THE SWARM опубликовали видео, в котором демонстрируют исполнение на гитаре композиции "Boundless Manifestations". Эта песня взята из альбома Absolvere, выпущенного 24 сентября на Unique Leader:



"Hymns Ov Invocation"

"Boundless Manifestations"

"Dreaming Desecration"

"Totem"

"Nameless"

"Absolvere"

"Revelations Ov A Silent King"

"Hollow Prison" (Feat. Alex Erian of Despised Icon)

"Blood Seal"

"Death Whistle"







