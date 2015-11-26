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HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS
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MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии
159
KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом»
70
Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих
64
GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»
55
все новости группы
Hardcore Superstar
Швеция
Glam Rock
Glam Metal
http://www.hardcoresuperstar.com
Myspace:
http://www.myspace.com/hcssgbg
Facebook:
https://www.facebook.com/OfficialHardcoreSuperstar
12 фев 2021
:
HARDCORE SUPERSTAR на Golden Robot Records
23 сен 2018
:
Новое видео HARDCORE SUPERSTAR
31 авг 2018
:
Новое видео HARDCORE SUPERSTAR
20 май 2018
:
Новое видео HARDCORE SUPERSTAR
4 апр 2018
:
Новое видео HARDCORE SUPERSTAR
25 мар 2018
:
Новая песня HARDCORE SUPERSTAR
24 фев 2018
:
Новое видео HARDCORE SUPERSTAR
9 ноя 2017
:
Новый сингл HARDCORE SUPERSTAR выйдет зимой
20 окт 2017
:
Новое видео HARDCORE SUPERSTAR
18 апр 2015
:
Новое видео HARDCORE SUPERSTAR
12 фев 2015
:
Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR выйдет в апреле
27 янв 2015
:
Видео с выступления HARDCORE SUPERSTAR
29 окт 2014
:
Новая песня HARDCORE SUPERSTAR
29 янв 2014
:
Новое видео HARDCORE SUPERSTAR
1 ноя 2013
:
Новое видео HARDCORE SUPERSTAR
10 май 2013
:
Новое видео HARDCORE SUPERSTAR
22 фев 2013
:
Новое видео HARDCORE SUPERSTAR
17 янв 2013
:
Новое видео HARDCORE SUPERSTAR
11 дек 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома HARDCORE SUPERSTAR
7 дек 2012
:
Новая песня HARDCORE SUPERSTAR
1 дек 2012
:
Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR выйдет в марте
2 сен 2011
:
Новая песня HARDCORE SUPERSTAR
28 окт 2010
:
Трейлер нового альбома HARDCORE SUPERSTAR
13 окт 2010
:
Обложка нового альбома HARDCORE SUPERSTAR
23 сен 2010
:
Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR выйдет в ноябре
17 авг 2010
:
Акустическая версия от HARDCORE SUPERSTAR
13 сен 2009
:
Альбомы HARDCORE SUPERSTAR будут переизданы с бонус-треками
7 авг 2009
:
Новое видео HARDCORE SUPERSTAR
13 июл 2009
:
Новое видео HARDCORE SUPERSTAR
29 май 2009
:
Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR доступен для прослушивания
5 апр 2009
:
Новый сингл HARDCORE SUPERSTAR
17 дек 2008
:
Название нового альбома HARDCORE SUPERSTAR
19 сен 2008
:
HARDCORE SUPERSTAR откроют сезон НХЛ
сегодня
HARDCORE SUPERSTAR
на Golden Robot Records
HARDCORE SUPERSTAR заключили соглашение с лейблом Golden Robot Records, которые будут представлять их интересы в Австралии, Новой Зеландии, Южной Америке, США и Канаде. Выход нового альбома предварительно намечен на этот год.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).