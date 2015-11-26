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HARDCORE SUPERSTAR на Golden Robot Records



HARDCORE SUPERSTAR заключили соглашение с лейблом Golden Robot Records, которые будут представлять их интересы в Австралии, Новой Зеландии, Южной Америке, США и Канаде. Выход нового альбома предварительно намечен на этот год.







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