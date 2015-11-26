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Hardcore Superstar

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12 фев 2021 : 		 HARDCORE SUPERSTAR на Golden Robot Records

23 сен 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

31 авг 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

20 май 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

4 апр 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

25 мар 2018 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

24 фев 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

9 ноя 2017 : 		 Новый сингл HARDCORE SUPERSTAR выйдет зимой

20 окт 2017 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

18 апр 2015 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

12 фев 2015 : 		 Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR выйдет в апреле

27 янв 2015 : 		 Видео с выступления HARDCORE SUPERSTAR

29 окт 2014 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

29 янв 2014 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

1 ноя 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

10 май 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

22 фев 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

17 янв 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

11 дек 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HARDCORE SUPERSTAR

7 дек 2012 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

1 дек 2012 : 		 Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR выйдет в марте

2 сен 2011 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

28 окт 2010 : 		 Трейлер нового альбома HARDCORE SUPERSTAR

13 окт 2010 : 		 Обложка нового альбома HARDCORE SUPERSTAR

23 сен 2010 : 		 Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR выйдет в ноябре

17 авг 2010 : 		 Акустическая версия от HARDCORE SUPERSTAR
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HARDCORE SUPERSTAR на Golden Robot Records



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HARDCORE SUPERSTAR заключили соглашение с лейблом Golden Robot Records, которые будут представлять их интересы в Австралии, Новой Зеландии, Южной Америке, США и Канаде. Выход нового альбома предварительно намечен на этот год.

HARDCORE SUPERSTAR Signs To Golden Robot Records



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