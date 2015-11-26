Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео KREATOR 67
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 54
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 51
*Новое видео ARCH ENEMY 34
*Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена 29
[= ||| все новости группы



*

Hardcore Superstar

*



17 фев 2022 : 		 Видео с текстом от HARDCORE SUPERSTAR

14 янв 2022 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

7 ноя 2021 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

4 окт 2021 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

20 авг 2021 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

3 авг 2021 : 		 Новый сингл HARDCORE SUPERSTAR выйдет летом

12 фев 2021 : 		 HARDCORE SUPERSTAR на Golden Robot Records

23 сен 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

31 авг 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

20 май 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

4 апр 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

25 мар 2018 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

24 фев 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

9 ноя 2017 : 		 Новый сингл HARDCORE SUPERSTAR выйдет зимой

20 окт 2017 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

18 апр 2015 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

12 фев 2015 : 		 Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR выйдет в апреле

27 янв 2015 : 		 Видео с выступления HARDCORE SUPERSTAR

29 окт 2014 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

29 янв 2014 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

1 ноя 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

10 май 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

22 фев 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

17 янв 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

11 дек 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HARDCORE SUPERSTAR

7 дек 2012 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от HARDCORE SUPERSTAR



*
zoom
*
* *
Gain Records опубликовали официальное видео с текстом к новому треку HARDCORE SUPERSTAR "Fighter".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 35

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом