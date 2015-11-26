Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
* Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним... 44
*Вокалист METAL CHURCH повесился 41
*Умер басист ZZ TOP 29
*Умер бывший барабанщик SLIPKNOT 28
*Умер вокалист METAL CHURCH 23
[= ||| все новости группы



*

Hardcore Superstar

*



3 авг 2021 : 		 Новый сингл HARDCORE SUPERSTAR выйдет летом

12 фев 2021 : 		 HARDCORE SUPERSTAR на Golden Robot Records

23 сен 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

31 авг 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

20 май 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

4 апр 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

25 мар 2018 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

24 фев 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

9 ноя 2017 : 		 Новый сингл HARDCORE SUPERSTAR выйдет зимой

20 окт 2017 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

18 апр 2015 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

12 фев 2015 : 		 Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR выйдет в апреле

27 янв 2015 : 		 Видео с выступления HARDCORE SUPERSTAR

29 окт 2014 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

29 янв 2014 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

1 ноя 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

10 май 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

22 фев 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

17 янв 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

11 дек 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HARDCORE SUPERSTAR

7 дек 2012 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

1 дек 2012 : 		 Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR выйдет в марте

2 сен 2011 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

28 окт 2010 : 		 Трейлер нового альбома HARDCORE SUPERSTAR

13 окт 2010 : 		 Обложка нового альбома HARDCORE SUPERSTAR

23 сен 2010 : 		 Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR выйдет в ноябре
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый сингл HARDCORE SUPERSTAR выйдет летом



*
zoom
*
* *
HARDCORE SUPERSTAR объявили о том, что выпустят новый сингл “Catch Me If You Can” 20 августа.

HARDCORE SUPERSTAR To Release New Single вЂњCatch Me If You CanвЂќ



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 143

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом