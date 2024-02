сегодня



Из HARDCORE SUPERSTAR ушел барабанщик



Барабанщик HARDCORE SUPERSTAR Magnus "Adde" Andreasson объявил об уходе из команды:



«Привет всем. Мы с сожалением сообщаем, что Adde решил покинуть HARDCORE SUPERSTAR, чтобы заняться новыми делами.



"Последние 25 лет были для всех нас настоящим водоворотом, мы путешествовали по миру как братья, писали, записывались, играли на концертах и делили бесчисленные приключения и приятные события. Мы так гордимся всем, чего достигли вместе, и нам будет не хватать его энергии, креативности, непревзойденной музыкальности и яркой индивидуальности, но, как говорится в песне... шоу должно продолжаться!



Мы не будем торопиться, чтобы найти подходящего человека на место Adde, а пока Johan Reivén продолжит исполнять обязанности барабанщика на всех наших предстоящих концертах, включая Monsters Of Rock Cruise и шведские выступления.



Наша страсть и стремление к созданию новой музыки остаются на прежнем уровне, и мы не можем дождаться, когда увидим вас всех в туре!



От себя лично мы хотим сказать спасибо Adde, мы любим и поддерживаем тебя и желаем тебе всего самого лучшего во всем, что ты делаешь».



Adde «Всем привет. Последние 25 лет я уделял основное внимание написанию песен, репетициям, записи, гастролям, словно маньяк, и продвижению группы, в которой я состою. Это цель, которую мы все разделяли, и я горжусь всем, чего мы достигли. Это было невероятное путешествие, в котором было много взлетов и очень мало падений. Все мои мечты как музыканта были исполнены. Одна из многих вещей, которыми я горжусь, — это то, что мы никогда не делали этого ради славы или денег, оставаясь верными себе и сочиняя песни нашего стиля, это всегда было нашим главным приоритетом.



Я помню, что наша старая звукозаписывающая компания говорила нам писать песни в стиле THE HIVES... Большая ошибка! Хотя я люблю эту группу, вы просто не должны говорить нам что-то подобное. Это почти гарантия того, что мы сделаем все наоборот! В результате наш менеджер отправился по миру в поисках нового контракта на запись, но безуспешно, вместо этого все спрашивали его, действительно ли мы такие? В конце концов наш многолетний менеджер Magnus Lundbäck основал свой собственный лейбл, и мы выпустили на нем наш "Black album".



Я также горжусь тем, как мы заставляли и истязали себя, чтобы стать хорошими концертными исполнителями. Мы играли весь сет в качестве разогрева в гримерке перед выступлением и продолжали делать это на протяжении многих лет. Так мы были полны решимости, и я думаю, что в итоге мы стали солидными концертными исполнителями благодаря менталитету "Eye Of The Tiger". Однако сейчас я принял непростое решение выйти из своей зоны комфорта и покинуть группу, потому что мне нужно снова бросить вызов самому себе. Это одновременно страшно и волнующе — вырваться из того безопасного места, в котором я так долго находился.



Я всегда буду поддерживать ребят и любить их как братьев. Они действительно хорошие люди. Я по-прежнему люблю писать песни, практиковаться и изучать музыку, люблю просыпаться, брать чашку кофе, идти в свою студию и создавать что-то с нуля. Это заложено в моей ДНК, и я буду продолжать в том же духе. Я готов ко всему. Может быть, стать барабанщиком в группе?



Люблю вас всех, но в первую очередь Jocke, Martin, Vic и Thomas!»















