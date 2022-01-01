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Новости
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
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*Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!» 8
*Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном 8
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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Новое видео CREMATORY 11
[= ||| все новости группы



*

Hardcore Superstar

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24 мар 2022 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

17 фев 2022 : 		 Видео с текстом от HARDCORE SUPERSTAR

14 янв 2022 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

7 ноя 2021 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

4 окт 2021 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

20 авг 2021 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

3 авг 2021 : 		 Новый сингл HARDCORE SUPERSTAR выйдет летом

12 фев 2021 : 		 HARDCORE SUPERSTAR на Golden Robot Records

23 сен 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

31 авг 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

20 май 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

4 апр 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

25 мар 2018 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

24 фев 2018 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

9 ноя 2017 : 		 Новый сингл HARDCORE SUPERSTAR выйдет зимой

20 окт 2017 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

18 апр 2015 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

12 фев 2015 : 		 Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR выйдет в апреле

27 янв 2015 : 		 Видео с выступления HARDCORE SUPERSTAR

29 окт 2014 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

29 янв 2014 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

1 ноя 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

10 май 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

22 фев 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

17 янв 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

11 дек 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HARDCORE SUPERSTAR
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|||| 24 мар 2022

Новое видео HARDCORE SUPERSTAR



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Abrakadabra, новое видео группы HARDCORE SUPERSTAR, доступно для просмотра ниже.




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