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29 янв 2014 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

1 ноя 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

10 май 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

22 фев 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

17 янв 2013 : 		 Новое видео HARDCORE SUPERSTAR

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7 дек 2012 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR

1 дек 2012 : 		 Новый альбом HARDCORE SUPERSTAR выйдет в марте

2 сен 2011 : 		 Новая песня HARDCORE SUPERSTAR
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|||| 7 ноя 2021

Новое видео HARDCORE SUPERSTAR



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"Weep When You Die", новое видео группы HARDCORE SUPERSTAR, доступно для просмотра ниже.

HARDCORE SUPERSTAR Release "Weep When You Die" Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Moomrick


7 ноя 2021, 19:09		Да ясно все, ясно! Хороший альбом будет.


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