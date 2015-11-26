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Новый альбом LETZTE INSTANZ выйдет осенью
Немецкие брутальные романтики LETZTE INSTANZ объявили о выпуске нового альбома "Ehrenwort" 10 сентября этого года. В диск войдут 13 песен. К выпуску планируется диджипак, два типа винила и эксклюзивный бокс-сет с сувенирами и двойным DVD с записями двух концертов коллектива.
Предыдущие два альбома LETZTE INSTANZ "Liebe im Krieg" и "Morgenland" стали серьёзной вехой в карьере группы и укрепили её позиции на окологотической сцене. Зимой 2019 года LETZTE INSTANZ дали два успешных концерта в России. Скрипка и виолончель, дополняющие традиционные рок-инструменты, создают неповторимый и увлекательный саунд группы, а харизматичный певец Holly Loose ведёт слушателя от проблем современности в светлое будущее сквозь лабиринты загадочной немецкой души.
Трек-лист:
1. Ehrenwort
2. Entzündet die Feuer
3. Du bist nicht verloren
4. Unsere Fahnen
5. In Deiner Spur
6. Illusion
7. Retter der Träume
8. Meine Welt
9. Santa Aurelia
10. Vogelfrei
11. Fels in der Brandung
12. Bis zum letzten Tag
13. Zeig uns Dein Licht
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