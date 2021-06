сегодня



Новое видео LETZTE INSTANZ



"Entzündet die Feuer", новое видео LETZTE INSTANZ, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Ehrenwort", выход которого намечен на 29 октября на AFM Records.



В записи участвовали специальные гости: Malte "Versengold" Hoyer из группы Versengold, Ben Metzner из dArtagnan и Feuerschwanz, Eric Fish из Subway to Sally, Franz Wüstenberg из The O'Reillys and the Paddyhats, Albi из Fiddler's Green, Thomas Godoj и Gunnar Schröder из Dritte Wahl.



Композиция посвящена единению и сотрудничеству людей, чувству общности, любви, дружбы и терпимости. В новый диск войдут 13 песен. К выпуску планируется диджипак, два типа винила и эксклюзивный бокс-сет с сувенирами и двойным DVD с записями двух концертов коллектива. Предыдущие два альбома LETZTE INSTANZ — "Liebe im Krieg" и "Morgenland" — стали важной вехой в карьере группы и укрепили её позиции на окологотической сцене. Скрипка и виолончель, дополняющие традиционные рок-инструменты, создают неповторимый и увлекающий саунд группы, а харизматичный певец Holly Loose ведёт слушателя от проблем современности в светлое будущее сквозь лабиринты загадочной немецкой души.







