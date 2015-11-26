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Новое видео LETZTE INSTANZ



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"Entzündet die Feuer", новое видео LETZTE INSTANZ, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Ehrenwort", выход которого намечен на 29 октября на AFM Records.

В записи участвовали специальные гости: Malte "Versengold" Hoyer из группы Versengold, Ben Metzner из dArtagnan и Feuerschwanz, Eric Fish из Subway to Sally, Franz Wüstenberg из The O'Reillys and the Paddyhats, Albi из Fiddler's Green, Thomas Godoj и Gunnar Schröder из Dritte Wahl.

Композиция посвящена единению и сотрудничеству людей, чувству общности, любви, дружбы и терпимости. В новый диск войдут 13 песен. К выпуску планируется диджипак, два типа винила и эксклюзивный бокс-сет с сувенирами и двойным DVD с записями двух концертов коллектива. Предыдущие два альбома LETZTE INSTANZ — "Liebe im Krieg" и "Morgenland" — стали важной вехой в карьере группы и укрепили её позиции на окологотической сцене. Скрипка и виолончель, дополняющие традиционные рок-инструменты, создают неповторимый и увлекающий саунд группы, а харизматичный певец Holly Loose ведёт слушателя от проблем современности в светлое будущее сквозь лабиринты загадочной немецкой души.




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