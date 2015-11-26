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Letzte Instanz

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26 апр 2021 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

1 мар 2021 : 		 Новый альбом LETZTE INSTANZ выйдет осенью

5 мар 2018 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

11 фев 2018 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

21 янв 2018 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

9 дек 2017 : 		 LETZTE INSTANZ записали песню с ORPHANED LAND

12 дек 2016 : 		 Новое видео LEITZTE INSTANZ

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23 июл 2016 : 		 Видео с текстом LETZTE INSTANZ

18 июн 2016 : 		 Видео с текстом от LETZTE INSTANZ

6 сен 2015 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

12 авг 2014 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

7 июл 2014 : 		 Новый альбом LETZTE INSTANZ выйдет в августе

27 июл 2012 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ
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Новое видео LETZTE INSTANZ



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"Ehrenwort", новое видео группы LETZTE INSTANZ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 10 сентября на AFM Records.

Видеоклип посвящён «нормальной жизни», в него включены кадры, снятые во время турне группы. В новый диск "Ehrenwort" войдут 13 песен. К выпуску планируется диджипак, два типа винила и эксклюзивный бокс-сет с сувенирами и двойным DVD с записями двух концертов коллектива. Предыдущие два альбома LETZTE INSTANZ "Liebe im Krieg" и "Morgenland" стали серьёзной вехой в карьере группы и укрепили её позиции на окологотической сцене. Зимой 2019 года LETZTE INSTANZ дали два успешных концерта в России. Скрипка и виолончель, дополняющие традиционные рок-инструменты, создают неповторимый и увлекающий саунд группы, а харизматичный певец Holly Loose ведёт слушателя от проблем современности в светлое будущее сквозь лабиринты загадочной немецкой души.




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