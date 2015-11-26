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Новое видео LETZTE INSTANZ



"Ehrenwort", новое видео группы LETZTE INSTANZ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 10 сентября на AFM Records.



Видеоклип посвящён «нормальной жизни», в него включены кадры, снятые во время турне группы. В новый диск "Ehrenwort" войдут 13 песен. К выпуску планируется диджипак, два типа винила и эксклюзивный бокс-сет с сувенирами и двойным DVD с записями двух концертов коллектива. Предыдущие два альбома LETZTE INSTANZ "Liebe im Krieg" и "Morgenland" стали серьёзной вехой в карьере группы и укрепили её позиции на окологотической сцене. Зимой 2019 года LETZTE INSTANZ дали два успешных концерта в России. Скрипка и виолончель, дополняющие традиционные рок-инструменты, создают неповторимый и увлекающий саунд группы, а харизматичный певец Holly Loose ведёт слушателя от проблем современности в светлое будущее сквозь лабиринты загадочной немецкой души.

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