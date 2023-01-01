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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 60
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 31
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 27
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 26
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
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Letzte Instanz

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5 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LETZTE INSTANZ

11 окт 2021 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

4 сен 2021 : 		 Видео с текстом от LETZTE INSTANZ

27 июн 2021 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

26 апр 2021 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

1 мар 2021 : 		 Новый альбом LETZTE INSTANZ выйдет осенью

5 мар 2018 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

11 фев 2018 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

21 янв 2018 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

9 дек 2017 : 		 LETZTE INSTANZ записали песню с ORPHANED LAND

12 дек 2016 : 		 Новое видео LEITZTE INSTANZ

31 окт 2016 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

9 авг 2016 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

23 июл 2016 : 		 Видео с текстом LETZTE INSTANZ

18 июн 2016 : 		 Видео с текстом от LETZTE INSTANZ

6 сен 2015 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

12 авг 2014 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

7 июл 2014 : 		 Новый альбом LETZTE INSTANZ выйдет в августе

27 июл 2012 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ
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|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления LETZTE INSTANZ



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Профессиональное видео с выступления LETZTE INSTANZ, которое состоялось в рамках M'era Luna 2023, доступно для просмотра ниже.




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