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Letzte Instanz

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11 окт 2021 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

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26 апр 2021 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

1 мар 2021 : 		 Новый альбом LETZTE INSTANZ выйдет осенью

5 мар 2018 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

11 фев 2018 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

21 янв 2018 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

9 дек 2017 : 		 LETZTE INSTANZ записали песню с ORPHANED LAND

12 дек 2016 : 		 Новое видео LEITZTE INSTANZ

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9 авг 2016 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

23 июл 2016 : 		 Видео с текстом LETZTE INSTANZ

18 июн 2016 : 		 Видео с текстом от LETZTE INSTANZ

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12 авг 2014 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

7 июл 2014 : 		 Новый альбом LETZTE INSTANZ выйдет в августе

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Новое видео LETZTE INSTANZ



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"Du Bist Nicht Verloren", новое видео группы LETZTE INSTANZ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ehrenwort", который выходит 29 октября этого года на AFM Records.

С альбомом "Ehrenwort" музыканты возвращаются к своим корням. Скрипка и виолончель, дополняющие традиционные рок-инструменты, харизматичный голос вокалиста Holly Loose создают неповторимый и увлекающий саунд LETZTE INSTANZ.




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