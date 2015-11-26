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Новое видео LETZTE INSTANZ



"Du Bist Nicht Verloren", новое видео группы LETZTE INSTANZ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ehrenwort", который выходит 29 октября этого года на AFM Records.



С альбомом "Ehrenwort" музыканты возвращаются к своим корням. Скрипка и виолончель, дополняющие традиционные рок-инструменты, харизматичный голос вокалиста Holly Loose создают неповторимый и увлекающий саунд LETZTE INSTANZ.

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