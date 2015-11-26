4 сен 2021



Видео с текстом от LETZTE INSTANZ



"In deiner Spur", новое видео с текстом группы LETZTE INSTANZ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из 14-го альбома группы, получившего название “Ehrenwort”, который выходит 29 октября этого года на AFM Records.



В новый диск войдут тринадцать песен. К выпуску планируются диджипак, два типа винила и эксклюзивный бокс-сет с сувенирами и двойным DVD с записями двух концертов коллектива. Предыдущие два альбома LETZTE INSTANZ "Liebe im Krieg" и "Morgenland" стали серьёзной вехой в карьере группы и укрепили её позиции на окологотической сцене. Скрипка и виолончель, дополняющие традиционные рок-инструменты, создают неповторимый и увлекающий саунд группы, а харизматичный певец Holly Loose ведет слушателя от проблем современности в светлое будущее сквозь лабиринты загадочной немецкой души.

</div>





+0 -1



просмотров: 199

