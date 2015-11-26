DEADLAND RITUAL всё?

В рамках недавней беседы с Geezer'ом Butler'ом у него спросили о судьбе группы DEADLAND RITUAL, в состав которой также входят Steve Stevens (BILLY IDOL, VINCE NEIL), Matt Sorum (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER) и Franky Perez (APOCALYPTICA), на что он ответил:
«У нас есть 13 или 14 песен, мы должны были отправится в студию, но пандемия всё поменяла. И сейчас Steve не может покинуть свой дом [cмеётся], думаю что Franky занят чем-то своим, Matt — своим».
По словам Geezer'a, «материал весьма хорош и может всплыть на его будущем альбоме».
father
HELLECTOR
Но нет, так нет, господин Гизер Батлер.
father
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