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DEADLAND RITUAL всё?



В рамках недавней беседы с Geezer'ом Butler'ом у него спросили о судьбе группы DEADLAND RITUAL, в состав которой также входят Steve Stevens (BILLY IDOL, VINCE NEIL), Matt Sorum (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER) и Franky Perez (APOCALYPTICA), на что он ответил:



«У нас есть 13 или 14 песен, мы должны были отправится в студию, но пандемия всё поменяла. И сейчас Steve не может покинуть свой дом [cмеётся], думаю что Franky занят чем-то своим, Matt — своим».



По словам Geezer'a, «материал весьма хорош и может всплыть на его будущем альбоме».













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