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Deadland Ritual

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Страна
InternationalМеждународный
Стиль
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12 мар 2021 : 		 DEADLAND RITUAL — всё

12 мар 2021 : 		 DEADLAND RITUAL всё?

18 июл 2019 : 		 MATT SORUM хвалит коллегу по DEADLAND RITUAL

7 июл 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DEADLAND RITUAL

27 июн 2019 : 		 Басист BLACK SABBATH о DEADLAND RITUAL: «Мы просто развлекаемся»

24 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEADLAND RITUAL

14 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEADLAND RITUAL

12 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEADLAND RITUAL

11 июн 2019 : 		 DEADLAND RITUAL дали первое выступление

1 июн 2019 : 		 Новое видео DEADLAND RITUAL

28 янв 2019 : 		 Даты выступлений DEADLAND RITUAL

11 дек 2018 : 		 Новое видео DEADLAND RITUAL

4 дек 2018 : 		 GEEZER BUTLER, MATT SORUM и STEVE STEVENS в DEADLAND RITUAL
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|||| сегодня

DEADLAND RITUAL всё?



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В рамках недавней беседы с Geezer'ом Butler'ом у него спросили о судьбе группы DEADLAND RITUAL, в состав которой также входят Steve Stevens (BILLY IDOL, VINCE NEIL), Matt Sorum (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER) и Franky Perez (APOCALYPTICA), на что он ответил:

«У нас есть 13 или 14 песен, мы должны были отправится в студию, но пандемия всё поменяла. И сейчас Steve не может покинуть свой дом [cмеётся], думаю что Franky занят чем-то своим, Matt — своим».

По словам Geezer'a, «материал весьма хорош и может всплыть на его будущем альбоме».

DEADLAND RITUAL Supergroup Featuring GEEZER BUTLER, MATT SORUM And STEVE STEVENS Likely Won





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

father


12 мар 2021, 12:10		Ну эта группа была заточена исключительно на лайвы, какая у неё может быть судьба в то время, когда лайвов просто нет?

HELLECTOR


12 мар 2021, 12:16		Ну, Папа, я всё же надеялся на материал.
Но нет, так нет, господин Гизер Батлер.

father


12 мар 2021, 12:52		Я тоже надеялся. Но если у Гизера на сольнике будет петь Фрэнки, то в принципе всё ок:)


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