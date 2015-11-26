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GEEZER BUTLER пояснил за DEADLAND RITUAL



GEEZER BUTLER прояснил недавно сказанные им слова относительно здоровья Steve Stevens'a;



«Я хотел бы прояснить недавно сказанные слова относительно DEADLAND RITUAL и Steve'а Stevens'А. Я сказал, что старт пандемии остановил наше появление в студии, и что Steve не может выходить из дома из-за проблем с лёкими.



Мне сказали, что у него проблемы с лёгкими, и он не хочет подвергаться возможному риску и получить COVID. И я с этим полностью согласен. Ну как бы то ни было, я хочу чтобы вы все знали, что Steve уже в порядке, и проблемы ушли. Он играл на Super Bowl #lockdown #COVID19 @Stevestevens #clarification».







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