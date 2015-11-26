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Deadland Ritual

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Страна
InternationalМеждународный
Стиль
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12 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER пояснил за DEADLAND RITUAL

12 мар 2021 : 		 DEADLAND RITUAL — всё

12 мар 2021 : 		 DEADLAND RITUAL всё?

18 июл 2019 : 		 MATT SORUM хвалит коллегу по DEADLAND RITUAL

7 июл 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DEADLAND RITUAL

27 июн 2019 : 		 Басист BLACK SABBATH о DEADLAND RITUAL: «Мы просто развлекаемся»

24 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEADLAND RITUAL

14 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEADLAND RITUAL

12 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEADLAND RITUAL

11 июн 2019 : 		 DEADLAND RITUAL дали первое выступление

1 июн 2019 : 		 Новое видео DEADLAND RITUAL

28 янв 2019 : 		 Даты выступлений DEADLAND RITUAL

11 дек 2018 : 		 Новое видео DEADLAND RITUAL

4 дек 2018 : 		 GEEZER BUTLER, MATT SORUM и STEVE STEVENS в DEADLAND RITUAL
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|||| сегодня

GEEZER BUTLER пояснил за DEADLAND RITUAL



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GEEZER BUTLER прояснил недавно сказанные им слова относительно здоровья Steve Stevens'a;

«Я хотел бы прояснить недавно сказанные слова относительно DEADLAND RITUAL и Steve'а Stevens'А. Я сказал, что старт пандемии остановил наше появление в студии, и что Steve не может выходить из дома из-за проблем с лёкими.

Мне сказали, что у него проблемы с лёгкими, и он не хочет подвергаться возможному риску и получить COVID. И я с этим полностью согласен. Ну как бы то ни было, я хочу чтобы вы все знали, что Steve уже в порядке, и проблемы ушли. Он играл на Super Bowl #lockdown #COVID19 @Stevestevens #clarification».

GEEZER BUTLER Clarifies Comment He Made About His DEADLAND RITUAL Bandmate STEVE STEVENS











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