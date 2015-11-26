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DEADLAND RITUAL — всё



Geezer Butler в интервью в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" подтвердил, что проект DEADLAND RITUAL, в состав которого также входили Steve Stevens (BILLY IDOL, VINCE NEIL), Matt Sorum (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER) и Franky Perez (APOCALYPTICA), прекратил своё существование:



«DEADLAND RITUAL мертвы. Вирус вогнал последний гвоздь в гроб. У нас было написано 12 или 13 песен. Мы собирались в студию в прошлом марте, но всё закрылось. Matt покинул группу, у Steve'a, насколько я понимаю, дела не ахти с лёгкими, поэтому он не может покидать свой дом. И мы просто не возродили проект. Может быть, зарекаться не буду, что-то в следующем году и будет, но... Я точно не знаю».



Относительно ближайших планов он ответил:



«Я играю — риффы, все дела. Это часть моей жизни. Но ничего конкретного. У меня много идей и материала, надо найти время за него засесть и всё систематизировать».







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