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Гитарист DEADLAND RITUAL — о статусе группы



В рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" Steve Stevens (BILLY IDOL, VINCE NEIL) ответил на вопрос о статусе супергруппы DEADLAND RITUAL, в состав которой входили Geezer Butler (BLACK SABBATH), Matt Sorum (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER) и Franky Perez (APOCALYPTICA):



«Я думаю, что с ней покончено, хотя было написано много материала, который, я надеюсь, увидит свет в той или иной форме. Я по-прежнему дружен со всеми этими ребятами».



Что касается того, что заставило DEADLAND RITUAL прекратить свою деятельность после выпуска всего двух песен, он ответил:



«Было очень трудно. Мы собирались подписать контракт. Мы отправились в турне по Европе. Мы все опытные музыканты и привыкли к определённому образу жизни, а тут нам пришлось выступать на разогревах. Мы отыграли на нескольких фестивалях и в небольших клубах. Поначалу все говорили, что готовы к этому, готовы работать. Но когда реальность ударила по ним, они увидели дрянную еду, дрянные отели и всё такое прочее, и я думаю, что у ребят пропал интерес, вот и всё».







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