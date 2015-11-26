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Deadland Ritual

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Страна
InternationalМеждународный
Стиль
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18 янв 2022 : 		 Гитарист DEADLAND RITUAL — о статусе группы

12 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER пояснил за DEADLAND RITUAL

12 мар 2021 : 		 DEADLAND RITUAL — всё

12 мар 2021 : 		 DEADLAND RITUAL всё?

18 июл 2019 : 		 MATT SORUM хвалит коллегу по DEADLAND RITUAL

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27 июн 2019 : 		 Басист BLACK SABBATH о DEADLAND RITUAL: «Мы просто развлекаемся»

24 июн 2019 : 		 Видео с выступления DEADLAND RITUAL

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11 июн 2019 : 		 DEADLAND RITUAL дали первое выступление

1 июн 2019 : 		 Новое видео DEADLAND RITUAL

28 янв 2019 : 		 Даты выступлений DEADLAND RITUAL

11 дек 2018 : 		 Новое видео DEADLAND RITUAL

4 дек 2018 : 		 GEEZER BUTLER, MATT SORUM и STEVE STEVENS в DEADLAND RITUAL
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Гитарист DEADLAND RITUAL — о статусе группы



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В рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" Steve Stevens (BILLY IDOL, VINCE NEIL) ответил на вопрос о статусе супергруппы DEADLAND RITUAL, в состав которой входили Geezer Butler (BLACK SABBATH), Matt Sorum (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER) и Franky Perez (APOCALYPTICA):

«Я думаю, что с ней покончено, хотя было написано много материала, который, я надеюсь, увидит свет в той или иной форме. Я по-прежнему дружен со всеми этими ребятами».

Что касается того, что заставило DEADLAND RITUAL прекратить свою деятельность после выпуска всего двух песен, он ответил:

«Было очень трудно. Мы собирались подписать контракт. Мы отправились в турне по Европе. Мы все опытные музыканты и привыкли к определённому образу жизни, а тут нам пришлось выступать на разогревах. Мы отыграли на нескольких фестивалях и в небольших клубах. Поначалу все говорили, что готовы к этому, готовы работать. Но когда реальность ударила по ним, они увидели дрянную еду, дрянные отели и всё такое прочее, и я думаю, что у ребят пропал интерес, вот и всё».

DEADLAND RITUAL Feat. GEEZER BUTLER, MATT SORUM, STEVE STEVENS: Why Supergroup Called It Quits











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