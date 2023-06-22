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*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
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Deadland Ritual

*
Страна
InternationalМеждународный
Стиль
-



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GEEZER BUTLER — о статусе супергруппы DEADLAND RITUAL



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Во время появления в подкасте "Appetite For Distortion" басист BLACK SABBATH Geezer Butler, который продвигает свою автобиографию "Into The Void: From Birth To Black Sabbath — And Beyond", рассказал о статусе супергруппы DEADLAND RITUAL:

«Matt [Sorum] и вокалист поссорились. Это было прямо перед тем, как мы собирались отправиться в студию и записать альбом. Мы написали 12 песен для альбома, и всё шло хорошо. Потом началась пандемия, и все студии закрылись. И на этом всё. Нельзя было выйти из дома в течение трёх месяцев, или сколько там. Так что мы все были привязаны к своим домам. И ничего из этого не вышло. Тогда я и начал писать книгу».

На вопрос о том, услышат ли фанаты когда-нибудь песни DEADLAND RITUAL, Butler ответил:

«Я думаю, Мэтт собирается записать одну или две песни для своего нового альбома KINGS OF CHAOS, который должен выйти в этом году... Я был в студии Steve'a Stevens'a, и мы оба записали песню для Matt'a».




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22 июн 2023
I
Inhuman
И славно, что не записали. Слабый прокет. Пускай лучше новый альбом GZR выпускает

просмотров: 219

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