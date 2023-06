сегодня



GEEZER BUTLER — о статусе супергруппы DEADLAND RITUAL



Во время появления в подкасте "Appetite For Distortion" басист BLACK SABBATH Geezer Butler, который продвигает свою автобиографию "Into The Void: From Birth To Black Sabbath — And Beyond", рассказал о статусе супергруппы DEADLAND RITUAL:



«Matt [Sorum] и вокалист поссорились. Это было прямо перед тем, как мы собирались отправиться в студию и записать альбом. Мы написали 12 песен для альбома, и всё шло хорошо. Потом началась пандемия, и все студии закрылись. И на этом всё. Нельзя было выйти из дома в течение трёх месяцев, или сколько там. Так что мы все были привязаны к своим домам. И ничего из этого не вышло. Тогда я и начал писать книгу».



На вопрос о том, услышат ли фанаты когда-нибудь песни DEADLAND RITUAL, Butler ответил:



«Я думаю, Мэтт собирается записать одну или две песни для своего нового альбома KINGS OF CHAOS, который должен выйти в этом году... Я был в студии Steve'a Stevens'a, и мы оба записали песню для Matt'a».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 219