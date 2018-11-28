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GEEZER BUTLER, MATT SORUM и STEVE STEVENS в DEADLAND RITUAL
Басист Geezer Butler (BLACK SABBATH), гитарист Steve Stevens (BILLY IDOL, VINCE NEIL), барабанщик Matt Sorum (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER) и вокалист Franky Perez (APOCALYPTICA) объединились в новой группе DEADLAND RITUAL, которая выступит на сцене фестиваля Hellfest 2019 двадцать второго июня. |
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