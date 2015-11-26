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Вокалист ENUFF Z'NUFF : «С уходом образа жизни 80-х хорошее из бизнеса ушло»



Вокалист и автор песен ENUFF Z'NUFF Donnie Vie был недавним гостем 80's Glam Metal Podcast — небольшие выдержки приведены ниже.



О планах на 2021 год:



«Работаю над новыми песнями и собираю свою компанию. Также рассматриваю варианты насчёт заключения контракта по поводу сольного каталога. Если в итоге я буду всё выпускать сам, то буду делать только синглы. Слишком дорого делать пластинку. Если ты хочешь сделать всё как надо, нужна студия, нужно нанять звукорежиссёра. И вся эта хрень стоит денег. Никто больше не покупает альбомов. И делать полноценную пластинку в моём положении сродни финансовому самоубийству».



О переизданиях ENUFF Z'NUFF:



«Cleopatra только что выпустили "Dissonance" и "Peach Fuzz". Здорово, что появились эти винилы, потому что раньше альбомы в таком виде не выпускались. И здорово то, что все эти альбомы, выпущенные нами на мелких сраных лейблах, теперь находятся в одном месте. Наконец-то они получат внимание и любовь, которые заслуживают».



Об отношениях с Chip Z'Nuff:



«Назовём их успешными. У него свои заморочки, у меня свои. Мы много лет провели вместе, и у нас были сложности. Я предпочитаю не общаться с ним на ежедневной основе, он также придерживается подобного графика. Из-за работы с Cleopatra нам пришлось много говорить, и мы нашли способ, как всё сделать дружелюбно, вспомнив о хорошем и забыв плохое. Я ненавидел его задницу, случилось кое-что возмутительное и неприятное от так называемого брата. Но мы поговорили об этом, и всё это дерьмо немного подзасыпали».



О том, как стали известными в 80-е, и глэм-прикиде:



«Расскажу, что помню. В то время ты мог прийти куда угодно, и была тусовка или вечеринка. Все тебя любили... Давали всё дерьмо бесплатно. Было по кайфу и весело, но при этом дало такой багаж, от которого долго не получилось избавиться. Наш внешний прикид конца 80-х случился как раз из-за недостатка планирования. Мы с Chip'ом не предполагали, что мы так будем выглядеть. С Derek'ом и Vik'ом это получило какой-то смысл. У Derek'a были длинные волосы, а Vik был адским фэном POISON и CRUE. Тогда всё это крутили на MTV и в клубах. Chip и я, не придумав ничего лучше, просто запрыгнули в этот глэм-автобус. Нашему лейблу вообще всё было по барабану. Atco по сути и построил лейбл на таком дерьме 80-х. Мы были основой, вокруг чего всё и строили. Мы пробовались на Geffen, и они сказали, что не возьмут нас из-за внешнего вида. Я никогда не был фанатом этого глэм-дерьма и сбежал от него как можно скорее. Это было против моих инстинктов, но отличной возможностью для нас в молодости. Я не мог уйти просто из-за образа и старался стать настолько известным, насколько возможно, — как раз то, о чём я всегда и мечтал».



О переменах в 90-е:



«"Strength" мало что поменял. Мы не понимали, что происходит с музыкой. Для нас и многих фанатов это настоящий шедевр. Мы даже не предполагали, что его не будут продвигать, и просто сидели ровно. Когда мы пришли на Arista, то первое, что сделали, это избавились от образа. Ещё до появления NIRVANA я выглядел как панк-подросток, с наркотой, — такой гроза улиц. Я также и панк-дерьмишко сочинял. Я был ого-го! Clive сказал мне, что я заслуживаю занять место в его галерее классических музыкантов. Он сказал, что как только я начинаю делать что-то для себя неестественное, это уводит в сторону. И он сказал, что всё это дерьмище глэма надо забыть как страшный сон. Я не думаю, что у него была цель сохранить всю команду. Его волновали баллады и я. И я был очень рад, когда эта дерьмина глэма канула в Лету, но было весело! Когда стиль 80-х сошёл на нет, счастливые деньки в этом бизнесе закончились».







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