29 сен 2022



Новый альбом ENUFF Z'NUFF выйдет осенью



ENUFF Z'NUFF выпустят новую работу, получившую название "Finer Than Sin", одиннадцатого ноября на Frontiers Music Srl. Первый сингл из этого релиза, "Catastrophe", доступен ниже:



01. Sound Check

02. Catastrophe

03. Steal The Light

04. Lost And Out Of Control

05. Intoxicated

06. Hurricane

07. Trampoline

08. Temporarily Disconnected

09. God Save The Queen

10. Reprise







