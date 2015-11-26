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Enuff Z'nuff

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21 июл 2021 : 		 Демо ENUFF Z'NUFF выйдет в рамках бокс-сета

9 мар 2021 : 		 Вокалист ENUFF Z'NUFF: «С уходом образа жизни 80-х хорошее из бизнеса ушло»

20 июн 2020 : 		 Новая песня вокалиста ENUFF Z'NUFF

11 июн 2020 : 		 Новая песня ENUFF Z'NUFF

6 май 2020 : 		 Новая песня ENUFF Z'NUFF

30 июл 2019 : 		 Новое видео ENUFF Z'NUFF

13 сен 2018 : 		 Новое видео ENUFF Z'NUFF

12 июл 2018 : 		 Новая песня ENUFF Z'NUFF

7 июн 2018 : 		 Новая песня ENUFF Z'NUFF

21 ноя 2016 : 		 Новое видео ENUFF Z'NUFF

10 ноя 2016 : 		 Новая песня ENUFF Z'NUFF

24 окт 2016 : 		 Новая песня ENUFF Z'NUFF

13 окт 2016 : 		 Новая песня ENUFF Z'NUFF

26 сен 2016 : 		 Новый альбом ENUFF Z'NUFF выйдет зимой

5 авг 2016 : 		 В новый альбом ENUFF Z’NUF войдут записи Frigo

13 апр 2016 : 		 В новый альбом ENUFF Z'NUFF будет включена одна из последних записей JANI LANE'а

28 ноя 2014 : 		 Кавер-версия BILLY SQUIER от ENUFF Z'NUFF

7 авг 2014 : 		 ENUFF Z'NUFF выпустят сборник кавер-версий

15 май 2013 : 		 JOHNNY MONACO вернулся в ENUFF Z'NUFF
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Демо ENUFF Z'NUFF выйдет в рамках бокс-сета



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ENUFF Z'NUFF наконец-то откроют анналы и двадцать седьмого августа представят считавшиеся потерянными демо-записи начала 80-х в рамках бокс-сета "Never Enuff - Rarities & Demos". Релиз будет доступен на тройном CD и 4-х винилах.

Трек-лист:

Disc 1: McNulty's Basement

01. Bye Bye Love

02. I Won't Forget

03. Say It Isn't So

04. Girl Crazy

05. Tears Away

06. New Night Tonight

07. Just What You Want

08. Love On Your Mind

09. I Want You Back

10. Never Let You Go

11. Everyone Says No

12. I Can't Get Over You

Disc 2: Prairie Street

01. Temporarily Disconnected

02. The Real Thing

03. Number One

04. Higher

05. Enough's Enough

06. Why Does It Have To End

07. Million Miles Away

08. Misery

09. Soldier's Story

10. Valentine

11. Tossed In My Face

12. Maybe Someday

13. Fallin' In Love

14. Will You Remember

15. 1, 2, 3

Disc 3: Longwood Towers

01. Crazy Night

02. Still Lovers

03. Somewhere Else For Me

04. Help

05. Holdin' Out 4 More

06. Yesterday's Gone

07. How Does It Feel

08. I Don't Mind

09. So Fine

10. Cupid's Laughing

11. Tara Nichole

12. No Girl Of Mine

13. Look What You Do

ENUFF Z'NUFF To Release Vintage '80s Demos In New Box Set 'Never Enuff'






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