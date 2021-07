сегодня



Демо ENUFF Z'NUFF выйдет в рамках бокс-сета



ENUFF Z'NUFF наконец-то откроют анналы и двадцать седьмого августа представят считавшиеся потерянными демо-записи начала 80-х в рамках бокс-сета "Never Enuff - Rarities & Demos". Релиз будет доступен на тройном CD и 4-х винилах.



Трек-лист:



Disc 1: McNulty's Basement



01. Bye Bye Love



02. I Won't Forget



03. Say It Isn't So



04. Girl Crazy



05. Tears Away



06. New Night Tonight



07. Just What You Want



08. Love On Your Mind



09. I Want You Back



10. Never Let You Go



11. Everyone Says No



12. I Can't Get Over You



Disc 2: Prairie Street



01. Temporarily Disconnected



02. The Real Thing



03. Number One



04. Higher



05. Enough's Enough



06. Why Does It Have To End



07. Million Miles Away



08. Misery



09. Soldier's Story



10. Valentine



11. Tossed In My Face



12. Maybe Someday



13. Fallin' In Love



14. Will You Remember



15. 1, 2, 3



Disc 3: Longwood Towers



01. Crazy Night



02. Still Lovers



03. Somewhere Else For Me



04. Help



05. Holdin' Out 4 More



06. Yesterday's Gone



07. How Does It Feel



08. I Don't Mind



09. So Fine



10. Cupid's Laughing



11. Tara Nichole



12. No Girl Of Mine



13. Look What You Do















