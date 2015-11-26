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Enuff Z'nuff
США
Hard Rock
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21 июл 2021
:
Демо ENUFF Z'NUFF выйдет в рамках бокс-сета
9 мар 2021
:
Вокалист ENUFF Z'NUFF: «С уходом образа жизни 80-х хорошее из бизнеса ушло»
20 июн 2020
:
Новая песня вокалиста ENUFF Z'NUFF
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:
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30 июл 2019
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Новое видео ENUFF Z'NUFF
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:
JOHNNY MONACO вернулся в ENUFF Z'NUFF
сегодня
Демо
ENUFF Z'NUFF
выйдет в рамках бокс-сета
ENUFF Z'NUFF наконец-то откроют анналы и двадцать седьмого августа представят считавшиеся потерянными демо-записи начала 80-х в рамках бокс-сета "Never Enuff - Rarities & Demos". Релиз будет доступен на тройном CD и 4-х винилах.
Трек-лист:
Disc 1: McNulty's Basement
01. Bye Bye Love
02. I Won't Forget
03. Say It Isn't So
04. Girl Crazy
05. Tears Away
06. New Night Tonight
07. Just What You Want
08. Love On Your Mind
09. I Want You Back
10. Never Let You Go
11. Everyone Says No
12. I Can't Get Over You
Disc 2: Prairie Street
01. Temporarily Disconnected
02. The Real Thing
03. Number One
04. Higher
05. Enough's Enough
06. Why Does It Have To End
07. Million Miles Away
08. Misery
09. Soldier's Story
10. Valentine
11. Tossed In My Face
12. Maybe Someday
13. Fallin' In Love
14. Will You Remember
15. 1, 2, 3
Disc 3: Longwood Towers
01. Crazy Night
02. Still Lovers
03. Somewhere Else For Me
04. Help
05. Holdin' Out 4 More
06. Yesterday's Gone
07. How Does It Feel
08. I Don't Mind
09. So Fine
10. Cupid's Laughing
11. Tara Nichole
12. No Girl Of Mine
13. Look What You Do
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