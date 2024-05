18 май 2024



ENUFF Z'NUFF выпускают сбоник демо



ENUFF Z'NUFF 31 мая на виниле и CD выпустят сборник The 1987 Demos:



"New Thing"

"She Wants More"

"Fly High Michelle"

"Hot Little Summer Girl"

"In The Groove"

"Little Indian Angel"

"For Now"

"Kiss The Clown"

"I Could Never Be Without You"

"Finger On The Trigger"





Bonus Tracks (CD only):





"Runaway"

"Manic Depression"







