Вокалист ENUFF Z'NUFF о долголетии и новом альбоме
Chip Z’Nuff в недавнем интервью рассказал о том, как шла работа над новым материалом:
«Многие песни приходят ко мне поздно вечером, когда вокруг тихо и никого нет. Я просто вожусь со своей старой гитарой Danelectro 1962 года, сидя на диване и покуривая сигарету. "Finer Than Sin" демонстрирует мир сквозь мои розовые очки. Если вы послушаете, как скомпонованы тексты и песни, то это, по сути, синопсис того, как я сейчас всё вижу. Моим вдохновением было то, что лежит на поверхности, то, с чем нам приходится иметь дело в обществе в настоящее время. Я хотел, чтобы альбом был агрессивным, чтобы он был сильным — мощные гитары, массивные ударные и жирный бас. Но самое главное — я хотел, чтобы на альбоме была хорошая история с красивыми абстрактными гармониями и красками».
Неудивительно, что после завершения текущего тура Chip продолжит работать. В настоящее время уже идёт работа над новым студийным альбомом ENUFF Z'NUFF, а в ближайшем будущем группа планирует выпустить концертный альбом, записанный в легендарном лос-анджелесском клубе Whisky a Go Go. Неплохо для коллектива, который на пороге своего 40-летнего юбилея. В индустрии, которая не славится долголетием, ENUFF Z'NUFF — и её единственный оставшийся оригинальный участник — не собираются в ближайшее время сдаваться.
«Это благословение свыше, что мы всё ещё можем двигаться вперёд. Мы верим в наследие ENUFF Z'NUFF. За последние шесть лет мы выпустили шесть пластинок, и я думаю, что топливо в баке ещё есть. В конце концов мы — настоящая рок-н-ролльная группа, которая выступает и надирает задницу, когда бы мы ни играли. Мы не знаем, когда это закончится и когда будет последнее шоу, поэтому мы просто хотим оставить неизгладимый след везде, где бы мы ни выступали».
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