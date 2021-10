сегодня



Альбом кавер-версий ENUFF Z'NUFF выйдет осенью



ENUFF Z'NUFF двенадцатого ноября выпустят альбом кавер-версий, получивший название "Enuff Z'Nuff's Hardrock Nite".



Трек-лист:



01. Magical Mystery Tour



02. Cold Turkey



03. Eleanor Rigby



04. Live And Let Die



05. Dear Prudence



06. Helter Skelter



07. Jet



08. Revolution



09. Back In The U.S.S.R.



10. With A Little Help From My Friends













