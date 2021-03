сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома TRICK OR TREAT



TRICK OR TREAT опубликовали обложку и трек-лист компиляции The Unlocked Songs, выход которой намечен на 21 мая на Scarlet Records:



“Hungarian Hangover”

“Almost Gone”

“I Cavalieri dello Zodiaco”

“Dragonborn – Skyrim”

“Heavy Metal Bunga Bunga”

“Prince With A 1000 Enemies” (feat. Andre Matos)

“Scream”

“Human Drama”

“Hampshire Landscapes”

“Sagittarius – Golden Arrow” (Acoustic-Orchestral)

“Evil Needs Christmas Too”

“Like Donald Duck” (2004 Demo)







