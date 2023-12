сегодня



Гитарист SABATON в новом видео TRICK OR TREAT



"When The Lights Fade Out (Santa's In Trouble)" feat. Tommy Johansson, новое видео группы TRICK OR TREAT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома A Creepy Night Live, выпущенного восьмого декабря на Scarlet Records:



Intro/"Creepy Symphony"

"Have A Nice Judgment Day"

"Loser Song"

"Aquarius: Diamond Dust"

"The Great Escape"

"Tears Against Your Smile" (feat. Chiara Tricarico)

"Cloudrider"

"Hungarian Hangover"

"Libra: One Hundred Dragons Force"

"Take Your Chance" (feat. Michele Luppi)

"Rabbits’ Hill"

"Crazy"

"Like Donald Duck"

"When The Lights Fade Out (Santa's In Trouble)" (feat. Tommy Johansson)







+0 -0



просмотров: 136