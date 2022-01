сегодня



Новый альбом TRICK OR TREAT выйдет весной



TRICK OR TREAT выпустят новую работу, получившую название Creepy Symphonies, первого апреля на Scarlet Records:



"Trick Or Treat?"

"Creepy Symphony"

"Have A Nice Judgment Day"

"Crazy"

"Peter Pan Syndrome (Keep Alive)"

"Escape From Reality"

"Falling Over The Rainbow"

"Queen Of Likes"

"April"

"The Power Of Grayskull"



Первый сингл будет представлен 28 февраля.







+0 -0



просмотров: 198