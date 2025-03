сегодня



"Bloodmoon", официальное видео с текстом от TRICK OR TREAT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Ghosted, выход которого намечен на 25 апреля на Scarlet Records:



"Lost In The Haunted House" (intro)

"Craven Road"

"Bloodmoon"

"Ghosted"

"Dance With The Dancing Clown"

"Polybius"

"Evil Dead Never Sleeps"

"Return To Monkey Island"

"Make A Difference"

"The 13th"

"Bitter Dreams"







