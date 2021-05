сегодня



Новое видео TRICK OR TREAT



Hungarian Hangover, новое видео TRICK OR TREAT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘The Unlocked Songs’, выходящего 21 мая на Scarlet Records:



“Hungarian Hangover”

“Almost Gone”

“I Cavalieri dello Zodiaco”

“Dragonborn – Skyrim”

“Heavy Metal Bunga Bunga”

“Prince With A 1000 Enemies” (feat. Andre Matos)

“Scream”

“Human Drama”

“Hampshire Landscapes”

“Sagittarius – Golden Arrow” (Acoustic-Orchestral)

“Evil Needs Christmas Too”

“Like Donald Duck” (2004 Demo) http://www.trickortreatband.com







