Концертное видео TRICK OR TREAT



TRICK OR TREAT сообщили о том, что восьмого декабря на Scarlet Records состоится выпуск концертного альбома A Creepy Night Live, которая будет доступна в цифровом варианте и на CD:



Intro/"Creepy Symphony"

"Have A Nice Judgment Day"

"Loser Song"

"Aquarius: Diamond Dust"

"The Great Escape"

"Tears Against Your Smile" (feat. Chiara Tricarico)

"Cloudrider"

"Hungarian Hangover"

"Libra: One Hundred Dragons Force"

"Take Your Chance" (feat. Michele Luppi)

"Rabbits’ Hill"

"Crazy"

"Like Donald Duck"

"When The Lights Fade Out (Santa's In Trouble)" (feat. Tommy Johansson)

http://www.trickortreatband.com







