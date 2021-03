сегодня



Новый стрим от PUSCIFER



PUSCIFER объявили о том, что 17 апреля, аккурат в день рождения Maynard'a James'a Keenan'a, проведут новый стрим "Billy D And The Hall Of Feathered Serpents Featuring Money $hot By Puscifer" в рамках которого целиком исполнят материал альбома "Money $hot". Детали доступны по этому адресу.







