сегодня



Новое видео PUSCIFER



"Bullet Train To Iowa", новое видео группы PUSCIFER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из недавно вышедшего альбома "Existential Reckoning".



Трек-лист:



01. Bread And Circus



02. Apocalyptical



03. The Underwhelming



04. Grey Area 5.1



05. Theorem



06. Upgrade



07. Bullet Train To Iowa



08. Personal Prometheus



09. A Singularity



10. Postulous



11. Fake Affront



12. Bedlamite













+0 -0



просмотров: 335