13 янв 2023



Новое видео PUSCIFER



“A Singularity" (Re-Imagined by Carina Round), новое видео группы PUSCIFER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Existential Reckoning: Re-Wired", выходящего 31 марта на Puscifer Entertainment/Alchemy Recordings/BMG.



Трек-лист:



"Bread and Circus" (Re-imagined by Mat Mitchell)

"Apocalyptical" (Re-imagined by Trent Reznor & Atticus Ross)

"The Underwhelming" (Re-imagined by Juliette Commagere)

"Grey Area" (Re-imagined by Troy Van Leeuwen & Tony Hajjar)

"Theorem" (Re-imagined by Sarah Jones & Jordan Fish)

"UPGrade" (Re-imagined by Justin Chancellor & Scott Kirkland)

"Bullet Train To Iowa" (Re-imagined by Alessandro Cortini)

"Personal Prometheus" (Re-imagined by Greg Edwards)

"A Singularity" (Re-imagined by Carina Round)

"Postulous" (Re-imagined by Phantogram)

"Fake Affront" (Re-imagined by Gunnar Olsen)

"Bedlamite" (Re-imagined by Daniel P. Carter)







