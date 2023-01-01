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Новости
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 54
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 21
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 17
*GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут вы... 16
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
*ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался... 15
*TIMO TOLKKI присел. Пока условно 15
*MEGADETH смогут и без Kiko 14
*Лидер SKILLET о проблеме безотцовщины 14
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*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 54
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 21
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 17
*GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут вы... 16
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Puscifer

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22 ноя 2023 : 		 Концертное видео PUSCIFER

26 окт 2023 : 		 Концертное видео PUSCIFER

20 сен 2023 : 		 Трейлер нового фильма PUSCIFER

15 мар 2023 : 		 Новое видео PUSCIFER

13 янв 2023 : 		 Новое видео PUSCIFER

12 дек 2022 : 		 Фрагмент концертного фильма PUSCIFER

14 ноя 2022 : 		 Фрагмент концертного фильма PUSCIFER

2 ноя 2022 : 		 Фрагмент концертного фильма PUSCIFER

13 июл 2022 : 		 Ремикс от PUSCIFER

31 окт 2021 : 		 PUSCIFER запустили Puscifer TV

14 апр 2021 : 		 Новое видео PUSCIFER

18 мар 2021 : 		 Новый стрим от PUSCIFER

14 дек 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

21 ноя 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

4 ноя 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

13 окт 2020 : 		 PUSCIFER онлайн

18 сен 2020 : 		 Новая песня PUSCIFER

10 май 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

18 окт 2016 : 		 Новое видео PUSCIFER

4 июл 2016 : 		 PUSCIFER на BBC 1

17 ноя 2015 : 		 Новое видео PUSCIFER

24 окт 2015 : 		 Новый альбом PUSCIFER доступен для прослушивания

20 окт 2015 : 		 Новое видео PUSCIFER

15 сен 2015 : 		 Новая песня PUSCIFER

18 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PUSCIFER

29 июл 2015 : 		 Новое видео PUSCIFER
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Концертное видео PUSCIFER



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“The Humbling River", новое видео группы PUSCIFER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового релиза ’Global Probing’

PUSCIFER Debut "The Humbling River" Live Video; вЂњGlobal ProbingвЂќ Concert Film Available Now




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