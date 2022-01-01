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*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 25
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
*CARLOS SANTANA упал на сцене 10
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Puscifer

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13 июл 2022 : 		 Ремикс от PUSCIFER

31 окт 2021 : 		 PUSCIFER запустили Puscifer TV

14 апр 2021 : 		 Новое видео PUSCIFER

18 мар 2021 : 		 Новый стрим от PUSCIFER

14 дек 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

21 ноя 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

4 ноя 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

13 окт 2020 : 		 PUSCIFER онлайн

18 сен 2020 : 		 Новая песня PUSCIFER

10 май 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

18 окт 2016 : 		 Новое видео PUSCIFER

4 июл 2016 : 		 PUSCIFER на BBC 1

17 ноя 2015 : 		 Новое видео PUSCIFER

24 окт 2015 : 		 Новый альбом PUSCIFER доступен для прослушивания

20 окт 2015 : 		 Новое видео PUSCIFER

15 сен 2015 : 		 Новая песня PUSCIFER

18 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PUSCIFER

29 июл 2015 : 		 Новое видео PUSCIFER

4 май 2015 : 		 Новый альбом PUSCIFER почти готов

22 июл 2014 : 		 Барабанщик PUSCIFER восстанавливается после операции

21 июл 2014 : 		 У барабанщика PRIMUS и PUSCIFER сердечный приступ

20 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового DVD PUSCIFER

21 авг 2013 : 		 Новый DVD PUSCIFER выйдет в ноябре

18 фев 2012 : 		 PUSCIFER в 'Jimmy Kimmel Live!'

9 фев 2012 : 		 Новое видео PUSCIFER

2 ноя 2011 : 		 PUSCIFER в 'Late Show With David Letterman'
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|||| 13 июл 2022

Ремикс от PUSCIFER



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PUSCIFER опубликовали обновленную версию "Bullet Train To Iowa".

PUSCIFER Extends North American Tour, Releases "Bullet Train ToIowa" Remix Video




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