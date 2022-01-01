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*Видео с первого выступления PANTERA 23
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*Мультикамерная съемка полного выступления PANTERA 6
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*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку» 10
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Puscifer

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12 дек 2022 : 		 Фрагмент концертного фильма PUSCIFER

14 ноя 2022 : 		 Фрагмент концертного фильма PUSCIFER

2 ноя 2022 : 		 Фрагмент концертного фильма PUSCIFER

13 июл 2022 : 		 Ремикс от PUSCIFER

31 окт 2021 : 		 PUSCIFER запустили Puscifer TV

14 апр 2021 : 		 Новое видео PUSCIFER

18 мар 2021 : 		 Новый стрим от PUSCIFER

14 дек 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

21 ноя 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

4 ноя 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

13 окт 2020 : 		 PUSCIFER онлайн

18 сен 2020 : 		 Новая песня PUSCIFER

10 май 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

18 окт 2016 : 		 Новое видео PUSCIFER

4 июл 2016 : 		 PUSCIFER на BBC 1

17 ноя 2015 : 		 Новое видео PUSCIFER

24 окт 2015 : 		 Новый альбом PUSCIFER доступен для прослушивания

20 окт 2015 : 		 Новое видео PUSCIFER

15 сен 2015 : 		 Новая песня PUSCIFER

18 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PUSCIFER

29 июл 2015 : 		 Новое видео PUSCIFER

4 май 2015 : 		 Новый альбом PUSCIFER почти готов

22 июл 2014 : 		 Барабанщик PUSCIFER восстанавливается после операции

21 июл 2014 : 		 У барабанщика PRIMUS и PUSCIFER сердечный приступ

20 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового DVD PUSCIFER

21 авг 2013 : 		 Новый DVD PUSCIFER выйдет в ноябре
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Фрагмент концертного фильма PUSCIFER



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“Horizons”, фрагмент концертного фильма PUSCIFER "V Is For Versatile: A Puscifer Concert Film", доступен ниже:

"Queen B"
"DoZo"
"Va**** Mine"
"Momma Sed"
"The Mission"
"The Undertaker"
"Trekka"
"Indigo Children"
"Potions"
"Dear Brother"
" Breathe"
"The Humbling River"

PUSCIFER Release "Horizons" Video; V Is For Versatile & Parole Violator Films And Albums Out Now




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