28 апр 2021



ASIA выпустит бокс-сет летом



Группа ASIA выпустит новый бокс-сет, "The Reunion Albums: 2007-2012", одиннадцатого июня на BMG, включающий концертный релиз "Fantasia: Live In Tokyo", а также студийные альбомы "Phoenix", "Omega" и "XXX".















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