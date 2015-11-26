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*Новое видео PESTILENCE 36
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Asia

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28 апр 2021 : 		 ASIA выпустит бокс-сет летом

30 янв 2019 : 		 LOU GRAMM исполнил песни FOREIGNER с ASIA FEATURING JOHN PAYNE

27 фев 2017 : 		 Концертное видео ASIA

31 янв 2017 : 		 Скончался фронтмен ASIA

9 дек 2016 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет зимой

9 май 2015 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в июле

5 янв 2015 : 		 GUTHRIE GOVAN объяснил причины своего ухода из ASIA

18 июн 2014 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в августе

28 фев 2014 : 		 EPK от ASIA

24 фев 2014 : 		 Новое видео ASIA

11 фев 2014 : 		 Новый альбом ASIA выйдет в марте

26 авг 2013 : 		 Группа ASIA выступит с оркестром

23 мар 2013 : 		 ASIA представили нового гитариста

11 янв 2013 : 		 ASIA объявили имя нового гитариста

10 янв 2013 : 		 STEVE HOWE ушел из ASIA

1 ноя 2012 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в ноябре

13 июн 2012 : 		 Семплы нового альбома ASIA

23 апр 2012 : 		 ASIA выпустит новый альбом в оригинальном составе

4 сен 2010 : 		 Новый DVD/CD ASIA выйдет в октябре

13 мар 2010 : 		 Дата выхода нового альбома ASIA

2 фев 2010 : 		 Новый альбом ASIA выйдет в апреле

3 дек 2009 : 		 ASIA записывают новый альбом

16 авг 2005 : 		 ASIA сменила барабанщика
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|||| 28 апр 2021

ASIA выпустит бокс-сет летом



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Группа ASIA выпустит новый бокс-сет, "The Reunion Albums: 2007-2012", одиннадцатого июня на BMG, включающий концертный релиз "Fantasia: Live In Tokyo", а также студийные альбомы "Phoenix", "Omega" и "XXX".

ASIA To Release 'The Reunion Albums: 2007-2012' Five-CD Box Set In June






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