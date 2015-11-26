Фраза, имя группы
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все новости группы
Asia
Великобритания
Pop Rock
Progressive Rock
http://www.originalasia.com
Myspace:
http://www.myspace.com/originalasia
Facebook:
https://www.facebook.com/asiatheband/
28 апр 2021
:
ASIA выпустит бокс-сет летом
30 янв 2019
:
LOU GRAMM исполнил песни FOREIGNER с ASIA FEATURING JOHN PAYNE
27 фев 2017
:
Концертное видео ASIA
31 янв 2017
:
Скончался фронтмен ASIA
9 дек 2016
:
Концертный релиз ASIA выйдет зимой
9 май 2015
:
Концертный релиз ASIA выйдет в июле
5 янв 2015
:
GUTHRIE GOVAN объяснил причины своего ухода из ASIA
18 июн 2014
:
Концертный релиз ASIA выйдет в августе
28 фев 2014
:
EPK от ASIA
24 фев 2014
:
Новое видео ASIA
11 фев 2014
:
Новый альбом ASIA выйдет в марте
26 авг 2013
:
Группа ASIA выступит с оркестром
23 мар 2013
:
ASIA представили нового гитариста
11 янв 2013
:
ASIA объявили имя нового гитариста
10 янв 2013
:
STEVE HOWE ушел из ASIA
1 ноя 2012
:
Концертный релиз ASIA выйдет в ноябре
13 июн 2012
:
Семплы нового альбома ASIA
23 апр 2012
:
ASIA выпустит новый альбом в оригинальном составе
4 сен 2010
:
Новый DVD/CD ASIA выйдет в октябре
13 мар 2010
:
Дата выхода нового альбома ASIA
2 фев 2010
:
Новый альбом ASIA выйдет в апреле
3 дек 2009
:
ASIA записывают новый альбом
16 авг 2005
:
ASIA сменила барабанщика
28 апр 2021
ASIA
выпустит бокс-сет летом
Группа ASIA выпустит новый бокс-сет, "The Reunion Albums: 2007-2012", одиннадцатого июня на BMG, включающий концертный релиз "Fantasia: Live In Tokyo", а также студийные альбомы "Phoenix", "Omega" и "XXX".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).