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Asia

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10 фев 2022 : 		 ASIA отметят двойной юбилей

31 янв 2022 : 		 ASIA отметят 40-летний юбилей

14 окт 2021 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет осенью

28 апр 2021 : 		 ASIA выпустит бокс-сет летом

30 янв 2019 : 		 LOU GRAMM исполнил песни FOREIGNER с ASIA FEATURING JOHN PAYNE

27 фев 2017 : 		 Концертное видео ASIA

31 янв 2017 : 		 Скончался фронтмен ASIA

9 дек 2016 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет зимой

9 май 2015 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в июле

5 янв 2015 : 		 GUTHRIE GOVAN объяснил причины своего ухода из ASIA

18 июн 2014 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в августе

28 фев 2014 : 		 EPK от ASIA

24 фев 2014 : 		 Новое видео ASIA

11 фев 2014 : 		 Новый альбом ASIA выйдет в марте

26 авг 2013 : 		 Группа ASIA выступит с оркестром

23 мар 2013 : 		 ASIA представили нового гитариста

11 янв 2013 : 		 ASIA объявили имя нового гитариста

10 янв 2013 : 		 STEVE HOWE ушел из ASIA

1 ноя 2012 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в ноябре

13 июн 2012 : 		 Семплы нового альбома ASIA

23 апр 2012 : 		 ASIA выпустит новый альбом в оригинальном составе

4 сен 2010 : 		 Новый DVD/CD ASIA выйдет в октябре

13 мар 2010 : 		 Дата выхода нового альбома ASIA

2 фев 2010 : 		 Новый альбом ASIA выйдет в апреле

3 дек 2009 : 		 ASIA записывают новый альбом

16 авг 2005 : 		 ASIA сменила барабанщика
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ASIA отметят двойной юбилей



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Группа ASIA в грядущем туре отметит сразу два знаковых события: юбилей альбома Aqua и юбилей альбома Asia. В сет-лист войдут такие композиции как “Who Will Stop the Rain,” “Someday,” “Heat Of The Moment,” “Only Time Will Tell,” “Back in Town,” “Lay Down Your Arms,” “Sole Survivor,” “Time Again,” “Love Under Fire,” “Heaven On Earth,” “Wildest Dreams,” “Here Comes The Feeling” и другие.

ASIA Featuring JOHN PAYNE Announce Double Anniversary Tour Celebrating 30 & 40 Years Of The Music Of Asia



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