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ASIA отметят двойной юбилей
Группа ASIA в грядущем туре отметит сразу два знаковых события: юбилей альбома Aqua и юбилей альбома Asia. В сет-лист войдут такие композиции как “Who Will Stop the Rain,” “Someday,” “Heat Of The Moment,” “Only Time Will Tell,” “Back in Town,” “Lay Down Your Arms,” “Sole Survivor,” “Time Again,” “Love Under Fire,” “Heaven On Earth,” “Wildest Dreams,” “Here Comes The Feeling” и другие. |
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