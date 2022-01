сегодня



ASIA отметят 40-летний юбилей



ASIA готовится отметить 40-летний юбилей творческой деятельности в ходе турне по США, которое запланировано на лето этого года. В состав группы заявлены Carl Palmer (ELP, CRAZY WORLD OF ARTHUR BROWN), Geoff Downes (YES, THE BUGGLES), Billy Sherwood (YES) и Marc Bonilla (KEITH EMERSON BAND).



Downes сказал: «40 лет ASIA — для нас это настоящая музыкальная веха. Успех, которого мы достигли благодаря нашим ранним альбомам, позволил нам выстоять и дал нам фундамент, когда мы реформировались в 2006 году. С тех пор ASIA всегда вместе, хотя в 2017 году мы потеряли Джона из-за рака. Тем не менее, мы выстояли и будем продолжать с Marc'ом Bonilla'ом, который, как мы знаем, станет отличным дополнением к группе».



Palmer добавил: «Фанаты никогда не расставались с ASIA. Первый альбом ASIA со всеми этими хитами на радио и MTV соткал ткань музыкальной сцены в начале 1980-х годов. Эти великие песни, такие как "Heat Of The Moment", "Sole Survivor" и "Only Time Will Tell", не теряют своей актуальности и сегодня. Когда мы играем эти песни и другие наши хиты, мы видим, как вся аудитория подпевает им».







