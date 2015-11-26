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Asia

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14 окт 2021 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет осенью

28 апр 2021 : 		 ASIA выпустит бокс-сет летом

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27 фев 2017 : 		 Концертное видео ASIA

31 янв 2017 : 		 Скончался фронтмен ASIA

9 дек 2016 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет зимой

9 май 2015 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в июле

5 янв 2015 : 		 GUTHRIE GOVAN объяснил причины своего ухода из ASIA

18 июн 2014 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в августе

28 фев 2014 : 		 EPK от ASIA

24 фев 2014 : 		 Новое видео ASIA

11 фев 2014 : 		 Новый альбом ASIA выйдет в марте

26 авг 2013 : 		 Группа ASIA выступит с оркестром

23 мар 2013 : 		 ASIA представили нового гитариста

11 янв 2013 : 		 ASIA объявили имя нового гитариста

10 янв 2013 : 		 STEVE HOWE ушел из ASIA

1 ноя 2012 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в ноябре

13 июн 2012 : 		 Семплы нового альбома ASIA

23 апр 2012 : 		 ASIA выпустит новый альбом в оригинальном составе

4 сен 2010 : 		 Новый DVD/CD ASIA выйдет в октябре

13 мар 2010 : 		 Дата выхода нового альбома ASIA

2 фев 2010 : 		 Новый альбом ASIA выйдет в апреле

3 дек 2009 : 		 ASIA записывают новый альбом

16 авг 2005 : 		 ASIA сменила барабанщика
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Концертный релиз ASIA выйдет осенью



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ASIA двадцать шестого ноября на BMG выпустит десятидисковый бокс-сет "The Official Live Bootlegs Volume 1", в который войдут записи выступлений, сделанных в следующих городах: 1982 (Buffalo, NY, USA), 1983 (Worcester, MA, USA), 2007 (São Paulo, Brazil), 2008 (Tokyo, Japan) и 2010 (London, UK). В этот же день состоится выход и цифрового варианта "The Official Live Bootlegs Volume 1", состоящего из 24 композиций, взятых со всех этих концертов.

«В этой исторической коллекции представлены некоторые из наших лучших и наиболее значимых концертных моментов», — говоритGeoff Downes, — «начиная с самого первого тура ASIA в 1982 году и тура "Alpha" в следующем году и заканчивая тремя из наших многочисленных концертов "Reunion". Это была огромная привилегия - пронести музыку ASIA по разным континентам и ощутить тепло и поддержку поклонников по всему миру. Мы надеемся, что это вернет нам прекрасные воспоминания и вдохновит других ценить музыку ASIA».

ASIA To Release 'The Official Live Bootlegs Volume 1' In November



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