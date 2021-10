сегодня



Концертный релиз ASIA выйдет осенью



ASIA двадцать шестого ноября на BMG выпустит десятидисковый бокс-сет "The Official Live Bootlegs Volume 1", в который войдут записи выступлений, сделанных в следующих городах: 1982 (Buffalo, NY, USA), 1983 (Worcester, MA, USA), 2007 (São Paulo, Brazil), 2008 (Tokyo, Japan) и 2010 (London, UK). В этот же день состоится выход и цифрового варианта "The Official Live Bootlegs Volume 1", состоящего из 24 композиций, взятых со всех этих концертов.



«В этой исторической коллекции представлены некоторые из наших лучших и наиболее значимых концертных моментов», — говоритGeoff Downes, — «начиная с самого первого тура ASIA в 1982 году и тура "Alpha" в следующем году и заканчивая тремя из наших многочисленных концертов "Reunion". Это была огромная привилегия - пронести музыку ASIA по разным континентам и ощутить тепло и поддержку поклонников по всему миру. Мы надеемся, что это вернет нам прекрасные воспоминания и вдохновит других ценить музыку ASIA».







