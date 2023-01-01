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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
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Asia

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29 май 2023 : 		 Вышел новый винил ASIA

16 янв 2023 : 		 Концертное видео ASIA

10 фев 2022 : 		 ASIA отметят двойной юбилей

31 янв 2022 : 		 ASIA отметят 40-летний юбилей

14 окт 2021 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет осенью

28 апр 2021 : 		 ASIA выпустит бокс-сет летом

30 янв 2019 : 		 LOU GRAMM исполнил песни FOREIGNER с ASIA FEATURING JOHN PAYNE

27 фев 2017 : 		 Концертное видео ASIA

31 янв 2017 : 		 Скончался фронтмен ASIA

9 дек 2016 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет зимой

9 май 2015 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в июле

5 янв 2015 : 		 GUTHRIE GOVAN объяснил причины своего ухода из ASIA

18 июн 2014 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в августе

28 фев 2014 : 		 EPK от ASIA

24 фев 2014 : 		 Новое видео ASIA

11 фев 2014 : 		 Новый альбом ASIA выйдет в марте

26 авг 2013 : 		 Группа ASIA выступит с оркестром

23 мар 2013 : 		 ASIA представили нового гитариста

11 янв 2013 : 		 ASIA объявили имя нового гитариста

10 янв 2013 : 		 STEVE HOWE ушел из ASIA

1 ноя 2012 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в ноябре

13 июн 2012 : 		 Семплы нового альбома ASIA

23 апр 2012 : 		 ASIA выпустит новый альбом в оригинальном составе

4 сен 2010 : 		 Новый DVD/CD ASIA выйдет в октябре

13 мар 2010 : 		 Дата выхода нового альбома ASIA

2 фев 2010 : 		 Новый альбом ASIA выйдет в апреле
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Вышел новый винил ASIA



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BMG 26 мая переиздали на виниле альбом ASIA "Phoenix", который укомплектован буклетом винил-формата с дополнительной информацией и редкими фотографиями.

ASIA - BMG Music Issues 2LP Vinyl Reissue Of Phoenix Reunion Album; Includes Expanded Full-Size Booklet Containing Rare Photos And Extensive Liner Notes




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