Концертное видео ASIA



24 февраля BMG на тройном виниле выпустят переиздание концертного релиза ASIA "Fantasia Live In Tokyo 2007", фрагмент из которого, "Only Time Will Tell", доступен ниже.



Трек-лист:



Side A

"Time Again"

"Wildest Dreams"

"One Step Closer"





Side B

"Roundabout"

"Without You"





Side C

"Cutting It Fine"

"Intersection Blues"

"Fanfare For The Common Man"





Side D

"The Smile Has Left Your Eyes"

"Don't Cry"

"In The Court Of The Crimson King"

"Here Comes The Feeling"





Side E

"Video Killed The Radio Star"

"The Heat Goes On"

"Only Time Will Tell"





Side F

"Sole Survivor"

"Ride Easy"

"Heat Of The Moment"







