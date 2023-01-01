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Концертное видео ASIA



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24 февраля BMG на тройном виниле выпустят переиздание концертного релиза ASIA "Fantasia Live In Tokyo 2007", фрагмент из которого, "Only Time Will Tell", доступен ниже.

Трек-лист:

Side A
"Time Again"
"Wildest Dreams"
"One Step Closer"


Side B
"Roundabout"
"Without You"


Side C           
"Cutting It Fine"
"Intersection Blues"
"Fanfare For The Common Man"          


Side D
"The Smile Has Left Your Eyes"
"Don't Cry"
"In The Court Of The Crimson King"
"Here Comes The Feeling"


Side E
"Video Killed The Radio Star"
"The Heat Goes On"
"Only Time Will Tell"


Side F
"Sole Survivor"
"Ride Easy"
"Heat Of The Moment"

ASIA - Fantasia Live In Tokyo 2007 3LP Set Due In February;




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