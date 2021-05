сегодня



Участники W.A.S.P. на новой пластинке ME AND THAT MAN



Нынешний гитарист W.A.S.P. Douglas Blair и бывший гитарист W.A.S.P. Chris Holmes записали гостевые партии для разных песен нового альбома проекта ME AND THAT MAN "New Songs, New Man, Same Shit Vol. II", релиз которого намечен на этот год.



«Одной из концепций этого проекта является комбинация разных жанров и уверенность в том, что получаются убойные рок-н-ролльные темы! А теперь представьте, что на одном альбоме встретятся современная и признанная классика W.A.S.P.! Ничего подобного ещё никто не слышал, и результат получился просто охренеть не встать!» — обещает Adam "Nergal" Darski.



Blair: «Для меня большая честь добавить немного драйва в эту пластинку! Мне нравится трек, на котором я играл, и не терпится услышать остальные, но особенно тот, где играл Holmes! Я уверен, что это будет полный отпад с его фирменным дерзким звучанием! Я никогда не думал, что когда-нибудь мы будем играть в одном проекте, так что я в полном восторге! Кроме того, мне очень понравился первый диск ME AND THAT MAN, и я с нетерпением ждал продолжения. Ну и Adam — настоящий зверь по всем фронтам, его энергия невероятно заразительна!»







