Если ME AND THAT MAN начнут играть песни BEHEMOTH, то это будет похоже на п...

Nergal был недавно в гостях журнала Guitar World и обсудил новую работу ME AND THAT MAN. В частности его спросили, какие гитарные настройки он использует для этого проекта, на что он ответил:



«Всё очень просто. У меня есть несколько педалей — названия я не помню, потому что они были сделаны специально для меня. Что неизменно — это всегда одна и та же комбинация — Peavey Combo, винтажное что-то — я так плохо разбираюсь в названиях — и гитары Gretsch. Меня поддерживает Gretsch — я большой поклонник этих гитар. Я называю их "драгоценностями" — это не совсем гитары, это драгоценности. Это просто прекрасные произведения искусства. Когда люди думают о ME AND THAT MAN, я хочу, чтобы они ассоциировали эту группу с Gretsch. А когда люди видят Gretsch, они думают о ME AND THAT MAN».



Насколько всё это отличается от BEHEMOTH?



«Вы не захотите услышать ни одной песни BEHEMOTH, сыгранной с моей настройкой для ME AND THAT MAN. Мы никогда не смогли бы ничего сделать — потому что это звучало бы как... как будто кто-то пердит! [Смеётся} Конечно, нет никаких секретов — BEHEMOTH — это группа с высоким уровнем громкости. У вас должны быть сустейн и атака. Вы не можете сделать этого с настройками ME AND THAT MAN. Так что по сути это два противоположных мира — потому что музыка исходит из двух противоположных углов. Я имею в виду, вы можете сравнить их... Но в чём смысл? Это не сработает».







