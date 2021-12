сегодня



JOHN PORTER в новом видео ME AND THAT MAN



Четыре года назад пути JOHN'a PORTER'a и Adam'a "Nergal" Darski разошлись, однако спустя несколько дней после выхода второго альбома ME AND THAT MAN "New Man, New Songs, Same Shit, Vol.2" John вернулся в специальном сингле "Fight"!



Nergal: «Fight!" — это работа, которую Me And That Man сделали в последнюю минуту вместе с John'ом Porter'ом. Это спонтанное сотрудничество стало реакцией на отличные эмоции, которые возникли во время нашего недавнего тура по Польше. Хотя сама лирика не может быть позитивной и жизнеутверждающей, она отражает разочарование John'а в отношении всего того дерьма, которым нас, человечество, кормили в последнее десятилетие... Это настоящая протестная песня! Мне нравится!»







+0 -0



просмотров: 183