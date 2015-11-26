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Me and That Man

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2 дек 2021 : 		 JOHN PORTER в новом видео ME AND THAT MAN

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17 ноя 2021 : 		 Если ME AND THAT MAN начнут играть песни BEHEMOTH, то это будет похоже на п...

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24 май 2021 : 		 Участники W.A.S.P. на новой пластинке ME AND THAT MAN

18 окт 2020 : 		 Новые песни ME AND THAT MAN

22 мар 2020 : 		 Новое видео ME AND THAT MAN

14 фев 2020 : 		 Новое видео ME AND THAT MAN

24 янв 2020 : 		 Новое видео ME AND THAT MAN

11 янв 2020 : 		 Новое видео ME AND THAT MAN

20 дек 2019 : 		 Рождественский трек от ME AND THAT MAN

6 дек 2019 : 		 Новое видео ME AND THAT MAN

21 ноя 2019 : 		 Проект ME AND THAT MAN на NAPALM RECORDS

3 июл 2018 : 		 ME AND THAT MAN теряет участника
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JOHN PORTER в новом видео ME AND THAT MAN



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Четыре года назад пути JOHN'a PORTER'a и Adam'a "Nergal" Darski разошлись, однако спустя несколько дней после выхода второго альбома ME AND THAT MAN "New Man, New Songs, Same Shit, Vol.2" John вернулся в специальном сингле "Fight"!

Nergal: «Fight!" — это работа, которую Me And That Man сделали в последнюю минуту вместе с John'ом Porter'ом. Это спонтанное сотрудничество стало реакцией на отличные эмоции, которые возникли во время нашего недавнего тура по Польше. Хотя сама лирика не может быть позитивной и жизнеутверждающей, она отражает разочарование John'а в отношении всего того дерьма, которым нас, человечество, кормили в последнее десятилетие... Это настоящая протестная песня! Мне нравится!»

ME AND THAT MAN Reunite With Original Singer JOHN PORTER For New Standalone Single



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