24 авг 2021



Новое видео ME AND THAT MAN



"Got Your Tongue", новое видео группы ME AND THAT MAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 2", выходящего 19 ноября на Napalm Records:



01. Black Hearse Cadillac (feat. Hank Von Hell, Anders Odden)



02. Under the Spell (feat. Mary Goore)



03. All Hope Has Gone (feat. Blaze Bayley, Gary Holt, Jeff Mantas Dunn)



04. Witches Don't Fall In Love (feat. Kristoffer Rygg)



05. Losing My Blues (feat. Olve Abbath Eikemo, Frank The Baptist, Chris Holmes)



06. Coldest Day In Hell (feat. Ralf Gyllenhammar, Douglas Blair)



07. Year Of The Snake (feat. David Vincent)



08. Blues & Cocaine (feat. Michale Graves)



09. Silver Halide Echoes (feat. Randy Blythe)



10. Goodbye (feat. Alissa White-Gluz, Devin Townsend)



11. Angel Of Light (feat. Myrkur)



12. Got Your Tongue (feat. Chris Georgiadis)













