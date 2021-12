сегодня



NERGAL — о работе с BLAZE'ом BAYLEY



Nergal в рамках недавнего интервью рассказал о композиции "All Hope Has Gone", которая была записана при участии Bayley, гитариста Exodus Gary Holt'а и гитариста Venom Jeff'a "Mantas" Dunn'a:



«Ну, я бы назвал это так: я собрал трио. Потому что это Iron Maiden, ну вернее кто-то из бывших Iron Maiden + Slayer и Venom. Я имею в виду, что здесь не хватает, может быть, Metallica (смеётся). Понимаете, о чём я? Это высший класс, пик, понимаете? Это просто прекрасно. Я чувствую себя великолепно. Я чувствую себя очень уважаемым человеком за то, что смог объединить эти удивительные, культовые фигуры на пластинке и в одной песне. Это делает — это действительно делает мою жизнь и одну из моих фан-грёз завершёнными.



Я люблю эту песню, реально люблю. Это блюзовая баллада в духе Гэри Мура — хотя я не большой поклонник Гэри Мура, но звучит она примерно так. Blaze Bayley рассказывает историю своей жизни — если вы не в курсе, он действительно поёт о смерти своей жены, так что это только делает эту песню ещё более настоящей, ну и плюс и название — оно говорит само за себя, чувак. Это невозможно сымитировать. У вас настоящий, эмоциональный блюз с очень недооценённым, на мой взгляд, певцом. Потому что если вы спросите меня, то я отвечу, что слушаю оба альбома Bayley Maiden, они мне нравятся, и я их частенько слушаю. И я не первый раз об этом говорю. Так что, конечно, Paul Di'Anno хорош по-своему, Blaze Bayley — по-своему, но Bruce Dickinson — это голос Iron Maiden. Я по-настоящему уважаю и ценю эти две записи. И он проделал просто потрясающую работу, потому что вы реально чувствуете, что он вкладывает столько эмоций в своё пение. И я очень благодарен ему за обе работы».







+1 -0



просмотров: 126