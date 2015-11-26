Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась 27
*Новое видео AMORPHIS 22
*Новое видео LACRIMOSA 22
*Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за веч... 16
*Новое видео BLIND GUARDIAN 15
[= ||| все новости группы



*

Me and That Man

*



7 дек 2021 : 		 NERGAL — о работе с BLAZE'ом BAYLEY

2 дек 2021 : 		 JOHN PORTER в новом видео ME AND THAT MAN

18 ноя 2021 : 		 Лидер GHOST в новом видео ME AND THAT MAN

17 ноя 2021 : 		 Если ME AND THAT MAN начнут играть песни BEHEMOTH, то это будет похоже на п...

24 сен 2021 : 		 MYRKUR в новом видео ME AND THAT MAN

24 авг 2021 : 		 Новое видео ME AND THAT MAN

24 май 2021 : 		 Участники W.A.S.P. на новой пластинке ME AND THAT MAN

18 окт 2020 : 		 Новые песни ME AND THAT MAN

22 мар 2020 : 		 Новое видео ME AND THAT MAN

14 фев 2020 : 		 Новое видео ME AND THAT MAN

24 янв 2020 : 		 Новое видео ME AND THAT MAN

11 янв 2020 : 		 Новое видео ME AND THAT MAN

20 дек 2019 : 		 Рождественский трек от ME AND THAT MAN

6 дек 2019 : 		 Новое видео ME AND THAT MAN

21 ноя 2019 : 		 Проект ME AND THAT MAN на NAPALM RECORDS

3 июл 2018 : 		 ME AND THAT MAN теряет участника
| - |

|||| сегодня

NERGAL — о работе с BLAZE'ом BAYLEY



*
zoom
*
* *
Nergal в рамках недавнего интервью рассказал о композиции "All Hope Has Gone", которая была записана при участии Bayley, гитариста Exodus Gary Holt'а и гитариста Venom Jeff'a "Mantas" Dunn'a:

«Ну, я бы назвал это так: я собрал трио. Потому что это Iron Maiden, ну вернее кто-то из бывших Iron Maiden + Slayer и Venom. Я имею в виду, что здесь не хватает, может быть, Metallica (смеётся). Понимаете, о чём я? Это высший класс, пик, понимаете? Это просто прекрасно. Я чувствую себя великолепно. Я чувствую себя очень уважаемым человеком за то, что смог объединить эти удивительные, культовые фигуры на пластинке и в одной песне. Это делает — это действительно делает мою жизнь и одну из моих фан-грёз завершёнными.

Я люблю эту песню, реально люблю. Это блюзовая баллада в духе Гэри Мура — хотя я не большой поклонник Гэри Мура, но звучит она примерно так. Blaze Bayley рассказывает историю своей жизни — если вы не в курсе, он действительно поёт о смерти своей жены, так что это только делает эту песню ещё более настоящей, ну и плюс и название — оно говорит само за себя, чувак. Это невозможно сымитировать. У вас настоящий, эмоциональный блюз с очень недооценённым, на мой взгляд, певцом. Потому что если вы спросите меня, то я отвечу, что слушаю оба альбома Bayley Maiden, они мне нравятся, и я их частенько слушаю. И я не первый раз об этом говорю. Так что, конечно, Paul Di'Anno хорош по-своему, Blaze Bayley — по-своему, но Bruce Dickinson — это голос Iron Maiden. Я по-настоящему уважаю и ценю эти две записи. И он проделал просто потрясающую работу, потому что вы реально чувствуете, что он вкладывает столько эмоций в своё пение. И я очень благодарен ему за обе работы».

NERGAL Talks Working With BLAZE BAYLEY On ME AND THAT MAN's



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 126

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом