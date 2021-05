сегодня



Кавер-версия TABLE SCRAPS от MONSTER MAGNET



MONSTER MAGNET опубликовали официальное видео с текстом на песню "A Better Dystopia", оригинал которой принадлежит группе TABLE SCRAPS. Этот трек взят из нового сборника кавер-версий "A Better Dystopia".



Трек-лист:



01. The Diamond Mine



02. Born To Go



03. Epitaph For A Head



04. Solid Gold Hell



05. Be Forewarned



06. Mr. Destroyer



07. When The Wolf Sits



08. Death



09. Situation



10. It's Trash



11. Motorcycle (Straight To Hell)



12. Learning To Die



13. Welcome To The Void (bonus track)

























