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Monster Magnet

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23 май 2021 : 		 Кавер-версия TABLE SCRAPS от MONSTER MAGNET

27 апр 2021 : 		 Кавер-версия DUST от MONSTER MAGNET

25 мар 2021 : 		 MONSTER MAGNET выпустят сборник кавер-версий

6 апр 2020 : 		 Вокалист MONSTER MAGNET: «Последнее, что я хочу — просить денег»

29 сен 2018 : 		 Видео с текстом от MONSTER MAGNET

22 мар 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

8 мар 2018 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

1 мар 2018 : 		 Рассказ об издании нового альбома MONSTER MAGNET

24 фев 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

8 фев 2018 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

30 янв 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

12 дек 2017 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET выйдет весной

2 июл 2017 : 		 Переиздания MONSTER MAGNET выйдут осенью

6 июн 2017 : 		 MONSTER MAGNET исполнили новую песню

8 фев 2017 : 		 MONSTER MAGNET практически закончили запись

30 окт 2016 : 		 MONSTER MAGNET начнут запись осенью

12 фев 2016 : 		 Трейлер виниловых переизданий MONSTER MAGNET

7 окт 2015 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET доступен для прослушивания

30 сен 2015 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

4 сен 2015 : 		 Видео с текстом от MONSTER MAGNET

22 июл 2015 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

7 окт 2014 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

10 сен 2014 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET выйдет в ноябре

18 ноя 2013 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

20 окт 2013 : 		 Видео с выступления MONSTER MAGNET

10 окт 2013 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET доступен для прослушивания
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Кавер-версия TABLE SCRAPS от MONSTER MAGNET



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MONSTER MAGNET опубликовали официальное видео с текстом на песню "A Better Dystopia", оригинал которой принадлежит группе TABLE SCRAPS. Этот трек взят из нового сборника кавер-версий "A Better Dystopia".

Трек-лист:

01. The Diamond Mine

02. Born To Go

03. Epitaph For A Head

04. Solid Gold Hell

05. Be Forewarned

06. Mr. Destroyer

07. When The Wolf Sits

08. Death

09. Situation

10. It's Trash

11. Motorcycle (Straight To Hell)

12. Learning To Die

13. Welcome To The Void (bonus track)

MONSTER MAGNET Drops Lyric Video For Cover Of TABLE SCRAPS











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